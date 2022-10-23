Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, військові РФ вбили цивільних у Кліщіївці та Торському. Крім того, правоохоронці виявили тіла 4 цивільних, які загинули під час окупації: 2 у Діброві та 2 в Озерному.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1079 людей загинули та 2460 отримали поранення.

Проте ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.