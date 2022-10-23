За минулу добу, 22 жовтня, у Донецькій області внаслідок злочинних дій російських загарбників загинуло двоє мирних мешканців, ще дев'ять осіб отримали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, військові РФ вбили цивільних у Кліщіївці та Торському. Крім того, правоохоронці виявили тіла 4 цивільних, які загинули під час окупації: 2 у Діброві та 2 в Озерному.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1079 людей загинули та 2460 отримали поранення.

Проте ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.