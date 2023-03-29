Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами троє постраждали у Бахмуті та двоє у Часовому Яру.

З початку повномасштабного російського вторгнення на Донеччині загинуло 1 436 та постраждали 3 302 мирних жителів.

Ці дані — без урахування жертв і поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.

Як зазначили у Генштабу, ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Білогорівка, Бахмут, Авдіївка, Мар’їнка та їх околиці.