Протягом 28 листопада військові РФ вбили 5 цивільних в Донецькій області. Водночас Ще 15 людей дістали поранення.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, двоє загинули в Бахмуті, ще двоє в Дробишевому та один у Лимані.

Нагадаємо, що 29 листопада росіяни завдали удару по Лиману. Окупанти завдали удару з РСЗВ “Град” по житловому сектору.

Від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 235 людина загинула 2 662 отримали поранення.

Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.