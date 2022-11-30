Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, двоє загинули в Бахмуті, ще двоє в Дробишевому та один у Лимані.
Нагадаємо, що 29 листопада росіяни завдали удару по Лиману. Окупанти завдали удару з РСЗВ “Град” по житловому сектору.
Від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України в Донецькій області близько 1 235 людина загинула 2 662 отримали поранення.
Проте, ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — наголосив Кириленко.
- У ніч на 30 листопада у тимчасово окупованому росіянами Мирному Запорізької області пролунали вибухи. Попередньо, це сталося в місці проживання окупантів.
- Вранці 30 листопада російські військові накрили вогнем з “Градів” та важкої артилерії Нікополь та Марганецьку громаду Дніпропетровської області.