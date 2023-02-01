Протягом 31 січня російські військові вбили чотирьох мирних мешканців Донецької області. Крім того, шестеро осіб постраждали.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За його словами, 2 загинули у Бахмуті, 1 у Парасковіївці та 1 Вугледарі: “Ще 6 людей в області дістали поранення”, — додав Кириленко.

Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення російські армійці вбили 1 339 та поранили 2 939 жителів Донеччини.

Кириленко наголосив, що ці дані — без урахування кількості жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — йдеться в повідомленні.

За даними Генштабу, на Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна і Діброва на Луганщині.

На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Майорськ Донецької області.

На Авдіївському напрямку обстріляно Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Авдіївку, Водяне, Георгіївку, Мар’їнку і Побєду.

На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Богоявленка, Вугледар та Микільські Дачі Донецької області.