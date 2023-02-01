Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За його словами, 2 загинули у Бахмуті, 1 у Парасковіївці та 1 Вугледарі: “Ще 6 людей в області дістали поранення”, — додав Кириленко.
Загалом від початку повномасштабного російського вторгнення російські армійці вбили 1 339 та поранили 2 939 жителів Донеччини.
Кириленко наголосив, що ці дані — без урахування кількості жертв та поранених у тимчасово окупованих Маріуполі та Волновасі: “Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, — йдеться в повідомленні.
За даними Генштабу, на Лиманському напрямку вогневого ураження зазнали Новоєгорівка, Невське, Червонопопівка, Кремінна і Діброва на Луганщині.
На Бахмутському напрямку під ворожий вогонь потрапили Верхньокам’янське, Спірне, Берестове, Білогорівка, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Кліщіївка, Курдюмівка, Дружба та Майорськ Донецької області.
На Авдіївському напрямку обстріляно Бердичі, Тоненьке, Сєверне, Авдіївку, Водяне, Георгіївку, Мар’їнку і Побєду.
На Новопавлівському напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Велика Новосілка, Нескучне, Новоукраїнка, Богоявленка, Вугледар та Микільські Дачі Донецької області.
- Злочинні практики, що Росія використовує під час повномасштабної війни проти України, включають мінування тимчасово окупованих територій та розміщення вибухових пасток. Росіяни намагаються тероризувати цивільних навіть коли тікають з раніше зайнятих позицій.
- У липні минулого року правозахисники підтвердили, що на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей російські військові катували, незаконно затримували та силоміць викрадали мирних мешканців.
- Внаслідок російського вторгнення Україна вважається найбільш замінованою країною у світі. На сьогодні понад 40% території країни забруднено мінами.