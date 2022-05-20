Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За словами Кириленка, всі троє – в Лиманській громаді: у Лимані, Новоселівці та Сосновому. Він також додав, що всього від початку повномасштабного вторгнення в області від атак росіян загинуло 400 мирних мешканців.
Ще 5 людей дістали поранення. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримали 3 людини, поранені в Луганській області.
Водночас голова ОВА зауважив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
- Нагадаємо, що сьогодні росіяни завдали удару по прикордонню Чернігівської та Сумської областей.
- Також російські військові завдали чергового ракетного удару по Харківській області. Сьогодні постраждали мешканці міста Лозова. За попередніми даними, є постраждалі.
- Водночас росіяни черговий раз завдали ракетного удару по території Одеського району. За останніми даними, загроза для мирних мешканців відсутня.