Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.

За словами Кириленка, всі троє – в Лиманській громаді: у Лимані, Новоселівці та Сосновому. Він також додав, що всього від початку повномасштабного вторгнення в області від атак росіян загинуло 400 мирних мешканців.

Ще 5 людей дістали поранення. Крім того, у Бахмуті медичну допомогу отримали 3 людини, поранені в Луганській області.

Водночас голова ОВА зауважив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.