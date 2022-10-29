За добу російські загарбники завдали 29 ударів по Донецькій області й обстріляли 15 населених пунктів, внаслідок чого пошкоджено 5 житлових будинків і дитячий садок.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російській армійці обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Соледар, Часів Яр, селище міського типу Велика Новосілка, Північне, Нью-Йорк, села Курдюмівка, Опитне, Сєверне, Ласточкине, Карлівка, Тоненьке, Бахмутське та Дружба.

Окупанти завдали ударів з артилерії, реактивних систем залпового вогню “Град” й “Ураган”, а також з мінометів. За даними Нацполіції, внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 5 житлових будинків і один дитячий садок.

Артилерійські обстріли не вщухають на Бахмутському напрямку. Зокрема, у Курдюмівці та Північному від ворожих влучань загинули люди. Є травмовані в Бахмуті, Соледарі та Бахмутському. Також пошкоджено об’єкти інфраструктури та приватні будинки.

Натомість вдалося евакуювати ще 321 людину, з початку обов’язкової евакуації понад 26 800 осіб, серед них 4187 – діти, 1644 – люди з інвалідністю.

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка найбільшу активність цієї ночі росіяни виявили на Донецькому напрямку.

Авдіївка зазнала численних обстрілів по старій та центральній частині міста. Інформація щодо постраждалих та обсягів руйнувань уточнюється. В Очеретинській громаді були обстріли в районі Водяного, Невельського і Первомайського — в останньому пошкоджено щонайменше 2 будинки. Також росіяни стріляли по околицях Мар’їнської громади — без жертв. На Лисичанському напрямку — знову масовані обстріли Торського і Зарічного в Лиманській громаді.

“Наслідки обстрілів встановлюємо. Донецька область — це одна суцільна гаряча точка. Залишатися тут — небезпечно! Евакуюйтесь вчасно!”, – наголосив Павло Кириленко.

Варто зазначити, що загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну – на Донеччині було вбито 1115 осіб, поранено – 2491. Ці дані – без врахування кількості жертв та поранених у Маріуполі й Волновасі.