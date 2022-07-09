Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram.
Під вогнем опинилася звільнена від росіян Павлівка у Вугледарській громаді. Там ракетним ударом зруйновано один будинок. Проте, на щастя, без постраждалих.
Водночас в Авдіївці росіяни здійснили понад 10 обстрілів, всі по житлових кварталах та цивільній інфраструктурі. Наразі в ОВА уточнюють інформацію щодо постраждалих та обсягів руйнувань.
В Мар’їнці від обстрілів загинула щонайменше 1 людина, у Красногорівці — зайнялась пожежа в полях. В Очеретинській громаді зі Смерчів війська РФ обстріляли дачний кооператив у Новоселівці Першій. Постраждалих немає.
У Костянтинівці не менше 5 “прильотів” по житловим масивам. Вже відомо про 1 загиблого та 18 поранених. Також окупанти пошкодили молокозавод і меблеву фабрику. У Світлодарській громаді чотири людини зазнали поранень у Зайцевому. Кириленко також зазначив про одного загиблого й пораненого у Переїзному Званівської громади.
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