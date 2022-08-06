Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram.
За добу внаслідок обстрілів російськими загарбниками Донецької області загинуло 5 осіб, ще 14 отримали поранення. Серед загиблих: 2 – в Опитному, 1 – в Авдіївці, 1- у Соледарі та 1 у Первомайському.
Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 690 людей загинули та 1773 отримали поранення. Проте ці дані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже наразі там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
“Кожен воєнний злочинець буде покараний!”, – наголосив Павло Кириленко.
Окрім того, у Дніпропетровській області ніч знову була неспокійною: російські окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони області. Поранення отримали троє місцевих мешканців. Зокрема по Нікополю було випущено 20 реактивних снарядів. Як наслідок – поранення отримали троє місцевих жителів, одного з них, 58-річного чоловіка, довелось ушпиталити.
Нагадаємо, що станом на початок 164-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили наступ окупантів на напрямках Яковлівка – Вершина, Кодема – Зайцеве та Лозове – Невельське.
- Натомість у Росії підтвердили інформацію про формування 3-го армійського корпусу, до якого планують приєднати добровольчий батальйон “Самара”. У батальйон, своєю чергою, набирають навіть чоловіків, які не мають жодного військового досвіду.
- Ввечері 5 серпня російські військові вдруге обстріляли Запорізьку атомну електростанцію. Три “прильоти” зафіксовано на майданчику станції, біля одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.