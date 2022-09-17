Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко в Telegram, а також поліція Донецької області.
“5 поранених, 31 пошкоджений будинок — наслідки ракетного обстрілу по Краматорську. Росіяни знову вдарили по приватному сектору – використали комплекс С-300. Серед поранених – одна дитина”, — написав Кириленко.
Військові знову вдарили по приватному сектору, використавши комплекс С-300. Голова ОВА наголосив, що Краматорськ майже щодня зазнає обстрілів — залишатися в місті небезпечно.
Водночас в поліції Донецької області зазначили, що серед постраждалих внаслідок обстрілу Краматорська є 16-річна дівчина, а загалом поранення отримали цивільні мешканці віком від 16 до 72 років: “За попередньою інформацією, били із зенітно-ракетного комплексу “С-300″. Снаряд влучив між двома оселями, знищивши їх вщент. Ще 32 будинки пошкоджено”, – йдеться в повідомленні.
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