Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.
Україна продовжує наступальні дії на північному сході країни, натомість російські війська встановили лінію оборони між річкою Оскіл і містом Сватове.
У розвідці зазначили, що Росія, ймовірно, вважає збереження контролю над цією зоною важливим завданням, адже через неї проходить один із небагатьох основних маршрутів постачання, які Росія все ще контролює з Білгородської області РФ.
Крім того, ця лінія пролягає вздовж кордону Луганської області й частини Донбасу, яку Росія прагне “звільнити” як одну зі своїх безпосередніх військових цілей.
У Міноборони Великої Британії наголосили, що будь-яка значна втрата території в Луганській області однозначно підірве стратегію Росії. Саме тому армія РФ намагатиметься стійко обороняти цей район, проте невідомо, чи є у російських армійців достатні резерви й моральний дух, щоб протистояти черговому узгодженому українському наступу.
Варто зазначити, що станом на початок 206-ої доби повномасштабного російського вторгнення, воїни ЗСУ відбили атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Авдіївка, Миколаївка Друга та Новомихайлівка.
Також протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по окупантах. Підтверджено ураження 9 районів зосередження живої сили та військової техніки противника, 3 опорних пунктів, тилового пункту управління та 2 позицій зенітних ракетних комплексів.
Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили один літак Су-24, три крилаті ракети та один БПЛА ворога.
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