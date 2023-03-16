Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Telegram.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

За його словами, сьогодні вдень росіяни двічі завдали ударів по місту з “Ураганів” касетними боєприпасами – поранено 6 цивільних, серед них – іноземний волонтер. Пошкодження різного ступеня зазнали щонайменше 19 будинків, школа та підприємство.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

Крім того, він додав, що незважаючи на відносну віддаленість від лінії фронту, Костянтинівка постійно потерпає від ворожих обстрілів.

Фото: t.me/pavlokyrylenko_donoda

“Росіяни невпинно гатять з усього, що дістає до міста, тримаючи його в постійному терорі”, – пояснив Кириленко.