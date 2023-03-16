Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко в Telegram.

За його словами, сьогодні вдень росіяни двічі завдали ударів по місту з “Ураганів” касетними боєприпасами – поранено 6 цивільних, серед них – іноземний волонтер. Пошкодження різного ступеня зазнали щонайменше 19 будинків, школа та підприємство.

Крім того, він додав, що незважаючи на відносну віддаленість від лінії фронту, Костянтинівка постійно потерпає від ворожих обстрілів.

“Росіяни невпинно гатять з усього, що дістає до міста, тримаючи його в постійному терорі”, – пояснив Кириленко.