Про це повідомило CNN.
Служба безпеки України близько 2:00 підняла по тривозі військові частини, які базуються поблизу Слов’янську, через запуск безпілотника. Бійці 111-ї бригади ЗСУ почули над головою дрон і відкрили по ньому вогонь з автоматів АК-47.
Українські військові показали уламки БПЛА журналістам. Встановлено, що ним виявився дрон Mugin-5, виготовлений китайським виробником у портовому місті Сямень. Інколи технічні блогери називають Mugin-5 “дронам Alibaba”, бо їх можна купити за 15 тисяч доларів на китайських сайтах, включаючи Alibaba і Taobao.
Офіцер британської армії у відставці та фахівець з дронів Кріс Лінкольн-Джонс зазначив, що озброєний комерційний дрон не мав камери. Тобто його не можна було використовувати для спостереження, через що він схожий “німу бомбу”.
“Цей конкретний дрон, який ми розглядали, був би набагато ефективнішим, якби в ньому була пристойна камера”, — сказав він.
Експерти вважають, що безпілотник був модернізований. Зокрема на ньому був виготовлений із 3D-друкованих компонентів спусковий механізм бомби.
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