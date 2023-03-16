У ніч на 11 березня у Донецькій області українські захисники збили виготовлений у Китаї модернізований дрон Mugin-5. Компанія-виробник підтвердила інформацію, назвавши інцидент "дуже сумним".

Про це повідомило CNN.

Служба безпеки України близько 2:00 підняла по тривозі військові частини, які базуються поблизу Слов’янську, через запуск безпілотника. Бійці 111-ї бригади ЗСУ почули над головою дрон і відкрили по ньому вогонь з автоматів АК-47.

Українські військові показали уламки БПЛА журналістам. Встановлено, що ним виявився дрон Mugin-5, виготовлений китайським виробником у портовому місті Сямень. Інколи технічні блогери називають Mugin-5 “дронам Alibaba”, бо їх можна купити за 15 тисяч доларів на китайських сайтах, включаючи Alibaba і Taobao.