За добу російські армійці обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є вбиті та поранені серед мирного населення.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська випустили снаряди по містах Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Залізне, Костянтинівка, селищах міського типу Велика Новосілка, Курахівка, селах Зоряне, Сєверне, Ласточкине, Карлівка, Богоявленка, Орлівка, Григорівка, Іванопілля, Кам’янка та Красногорівка.

Російські армійці застосували проти мирного населення авіацію, реактивні системи залпового вогню “Град”, артилерію, міномети й танки. Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 39 цивільних об‘єктів – 28 житлових будинків, завод, господарчі споруди, залізничні колії, вагон, газопровід.

Всі види озброєння російські загарбники застосували для знищення Авдіївки. Війська РФ завдавали ударів по місту з авіації, “Градів” та артилерії. Авіаційними ракетами та “Градами” ворог також вдарив по Орлівці, Ласточкиному, Сєверному. Інформації щодо жертв та пошкоджень не надходило.

Крім того, реактивною артилерією російська війська накрили Бахмут. Місто витримало дев’ять ворожих ударів, руйнувань зазнали 18 багатоквартирних будинків, приватна оселя та господарчі споруди, є травмовані.

Зокрема, з “Градів” росіяни накрили Велику Новосілку, поцілили у приватний будинок, загинули цивільні мешканці. Внаслідок ворожих атак також є поранені у Красногорівці та Залізному.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 394 особи, ще 3 119 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.