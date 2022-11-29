За добу російські загарбники обстріляли з авіації, артилерії та систем залпового вогню 15 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 9 цивільних об’єктів, є поранені.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби під ворожим вогнем російських загарбників перебували міста Авдіївка, Курахове, Часів Яр, селища міського типу Велика Новосілка та Північне, села Архангельське, Бердичі, Времівка, Веселе, Миколаївка, Красногорівка, Новопокровське, Орлівка, Степанівка, Торське.

Внаслідок російських атак знищено та пошкоджено 9 цивільних об’єктів, з них 6 – приватні будинки.

Крім того, у селі Торське внаслідок артилерійського обстрілу поранення дістала одна особа. Також російські окупанти завдали авіаудару ракетою “Х-31” по території шахти, внаслідок чого пошкоджено вугільний склад.

Натомість вдалося евакуювати ще 109 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 31 420 осіб, серед них 4722 – діти, 1909 – особи з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинули 1 230 осіб, ще 2 647 були поранені. Проте це дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.