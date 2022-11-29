У Харківській області військові РФ протягом 28 листопада завдавали ударів по території Куп‘янського та Харківського районів.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

“Окупанти продовжують завдавати ударів по Куп‘янщині. Є влучання у приватні домоволодіння, гаражі, автомобілі, виникли кілька пожеж. На щастя, без постраждалих. У Липецькій громаді Харківського району внаслідок обстрілу росіян також виникла пожежа господарчої споруди”, — йдеться в повідомленні.

Також, за словами Синєгубова, в Ізюмському районі 40-річний чоловік отримав вибухову травму, наступивши на узбіччі дороги на вибухонебезпечний предмет. Як відзначив голова ОВА, стан постраждалого середній.

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У своєму дописі він наголосив, що наразі ходити лісосмугами, узбіччями та чагарниками вкрай небезпечно.

За добу піротехніки ліквідували 64 вибухонебезпечні предмети. З початку вересня фахівці знищили понад 44 тисяч мін. Гуманітарне розмінування в області триває.