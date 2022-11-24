Зображення: dn.npu.gov.ua

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські окупанти атакували Авдіївку, Краматорськ, Бахмут, Красногорівку, села Времівка, Петропавлівка, Новоселівка, Кам’янка та Карлівка.

Внаслідок обстрілів пошкоджено 7 житлових будинків, автотранспорт, пекарня, складське приміщення. Крім того, є загиблі внаслідок артилерійського обстрілу Бахмута, пошкоджено 2 приватних будинки.

За добу окупаційні війська тричі обстріляли Авдіївку, поцілили в приватні оселі, є травмовані. Також артилерія працювала й по Красногорівці, поранено цивільну особу.

Натомість за добу вдалося евакуювати 101 особу, люди виїхали до більш безпечних регіонів залізничним транспортом.

Зображення: dn.npu.gov.ua

Зазначимо, що станом на вчора від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинув 1 221 цивільний мешканець, ще 2 628 були поранені. Проте це дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.