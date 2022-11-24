За добу російські загарбники обстріляли 9 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 7 житлових будинків, є загиблі та травмовані.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські окупанти атакували Авдіївку, Краматорськ, Бахмут, Красногорівку, села Времівка, Петропавлівка, Новоселівка, Кам’янка та Карлівка.

Внаслідок обстрілів пошкоджено 7 житлових будинків, автотранспорт, пекарня, складське приміщення. Крім того, є загиблі внаслідок артилерійського обстрілу Бахмута, пошкоджено 2 приватних будинки.

За добу окупаційні війська тричі обстріляли Авдіївку, поцілили в приватні оселі, є травмовані. Також артилерія працювала й по Красногорівці, поранено цивільну особу.

Натомість за добу вдалося евакуювати 101 особу, люди виїхали до більш безпечних регіонів залізничним транспортом.

Зазначимо, що станом на вчора від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинув 1 221 цивільний мешканець, ще 2 628 були поранені. Проте це дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.