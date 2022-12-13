За добу російські загарбники обстріляли 5 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 17 цивільних об‘єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники накрили вогнем Авдіївку, Бахмут, Гірник, Часів Яр, Костянтинівку. Російська війська били по містах з реактивних систем залпового вогню “Ураган” та артилерії. Внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 17 цивільних об‘єктів – 12 житлових будинків, відділення банку, кафе, гараж, автомобілі.

З “Ураганів” окупанти атакували Гірник, вбили та поранили місцевих мешканців. Руйнувань зазнали 9 багатоповерхових будинків та приміщення банку.

Крім того, артилерію російські армійці накрили Часів Яр, поцілили в приватний будинок, є загиблий та поранений. У Бахмуті обстріли не вщухають, внаслідок ворожих влучань пошкоджено багатоквартирний будинок, є травмований.

Натомість вдалося евакуювати ще 205 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 32 700 осіб, серед них 4 912 – діти, 1 945 – люди з інвалідністю.

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, минулої доби, 12 грудня, на Донеччині внаслідок злочинних дій російських окупантів загинуло троє цивільних, а ще 16 отримали поранення.