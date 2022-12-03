За добу російські загарбники обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 14 цивільних об’єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники здійснили чотири вогневих атаки на Бахмут. Уражень також зазнали Краматорськ, Авдіївка, Курахове, Костянтинівка, селища міського типу Велика Новосілка, Очеретино, села Острівське, Дружба, Карлівка, Іванівське.

Окупанти атакували мирне населення зенітно-ракетними комплексами “С-300”, реактивними системами залпового вогню “Град”, артилерією та мінометами.

Також було зафіксовано ракетний удар із ЗРК “С-300” по Костянтинівці. Реактивними системами залпового вогню “Град” окупанти завдавали ударів по Авдіївці. Інформація щодо жертв та пошкоджень не надходила. Внаслідок артилерійських обстрілів є поранені у Бахмуті.

Натомість вдалося евакуювати ще 114 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 31 800 осіб, серед них 4 773 – діти, 1 927 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинули 1 236 осіб, ще 2 675 отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.