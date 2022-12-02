За добу російські загарбники обстріляли 13 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 25 цивільних об’єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби армія РФ обстріляла міста Костянтинівка, Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Курахове, селище міського типу Велика Новосілка, села Архангельське, Дружба, Времівка, Карлівка, Мемрик, Кліщіївка, Максимільянівка.

Окупанти атакували мирне населення зенітно-ракетними комплексами “С-300”, реактивними системами залпового вогню “Град”, “Смерч”, ракетами та артилерію.

Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано та пошкоджено 25 цивільних об’єктів – 10 житлових будинків, гімназія, технікум, металургійний завод, ТЕС, тепломережа, будівля непрацюючого підприємства, господарчі споруди, автомобілі.

Крім того, ракетами та артилерією окупанти накрили місто Курахове, є травмовані. Руйнувань зазнали об’єкти критичної інфраструктури, технікум, 5 багатоквартирних будинків та автомобілі. Аби запобігти мародерству біля пошкоджених осель та транспорту чергували наряди патрульних поліціянтів.

Під масованим вогнем залишається Бахмут. Росіяни завдали по місту три артилерійських обстріли, вбили та поранили цивільних мешканців.

Також зафіксовано три удари із ЗРК “С-300” по місту Костянтинівка. Ворожі снаряди поцілили в інфраструктуру. За попередніми даними, постраждалих немає.

Натомість вдалося евакуювати ще 78 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 31 700 осіб, серед них 4 764 – діти, 1 922 – люди з інвалідністю.

За даними голови Донецької ОВА Павла Кириленка, загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1 235 осіб загинули та 2 671 отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.