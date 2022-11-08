За добу російські загарбники обстріляли 15 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 20 цивільних об‘єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники обстріляли міста Краматорськ, Авдіївка, Бахмут, Красногорівка, Торецьк, Вугледар, Курахове, Часів Яр, Соледар, селища міського типу Велика Новосілка, Гостре, Нью-Йорк, Петрівка, села Красногорівка, Карлівка.

Для атак по цивільній інфраструктурі окупанти застосували зенітно-ракетні комплекси “С-300”, реактивні системи залпового вогню “Град”, артилерію та міномети.

За даними Нацполіції, внаслідок ворожих обстрілів зруйновано та пошкоджено 20 цивільних об‘єктів – 16 житлових будинків, два заводи, господарчу споруду, автомобіль.

Також зафіксовано чотири ракетних удари із ЗРК “С-300” по Краматорську. Російські снаряди поцілили в інфраструктуру. За попередніми даними, люди не постраждали.

Авіаудару російські загарбники завдали і по Красногорівці, внаслідок чого пошкоджено три приватні оселі, є загиблі та поранені.

Крім того, з реактивної артилерії російські військові обстріляли Бахмут. Є вбиті та травмовані, руйнувань зазнали один багатоквартирний та два приватних будинки, є поранені у Соледарі та Вугледарі.

Натомість вдалося евакуювати ще 136 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 28 400 осіб, серед них 4406 – діти, 1772 – особи з інвалідністю.

Загалом від початку широкомасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області близько 1 171 людина загинула та 2 555 отримали поранення. Проте це дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.