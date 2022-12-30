За добу російські загарбники обстріляли 7 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 6 цивільних об‘єктів.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Окупанти спрямували снаряди на житловий сектор. Найбільше атак – 12 – ворог здійснив на Авдіївку. Російські війська також обстріляли місто Костянтинівка, селище міського типу Велика Новосілка, села Времівка, Кам’янка, Красногорівка та Веселе.

Російські загарбники атакували по мирному населенню з авіації, зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії. Щодо постраждалих, то інформація наразі не надходила. Крім того, стало відомо про загиблу раніше людину в Бахмуті.

Внаслідок ворожих атак знищено та пошкоджено 6 цивільних об’єктів – житловий будинок, школа-інтернат, кінотеатр, гуртожиток ліцею, автомобілі.

Крім того, росіяни завдали 4 ракетних удари по Костянтинівці, пошкоджено оселі та інфраструктуру. Велику Новосілку, Времівку та Кам’янку загарбники бомбили з повітря. За попередніми даними, жертв немає.

Тим часом вдалося евакуювати ще 88 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 34 034 особи, серед них 5 061 – діти, 1 987 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 282 осіб, ще 2 799 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.