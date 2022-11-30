За добу російські загарбники обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 30 цивільних об’єктів, є загиблі та травмовані.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби під ворожим вогнем російських загарбників перебували міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Лиман, Слов’янськ, Торецьк, Соледар, селище міського типу Велика Новосілка, села Времівка, Карлівка, Архангельське, Курдюмівка.

Загарбники атакували Донецьку область із зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Смерч”, “Ураган”, артилерії та мінометів.

Внаслідок російських атак зруйновано та пошкоджено 30 цивільних об‘єктів – 21 житловий будинок, дитячий садок, науково-дослідний інститут, ТЕС, магазин.

Крім того, зафіксовано три ракетних удари із ЗРК “С-300” по Слов’янську. Російські снаряди поцілили в інфраструктуру. Пошкоджено один багатоквартирний та п’ять приватних будинків. За попередніми даними, постраждалих серед людей немає.

Також із “Ураганів” окупанти обстріляли Лиман, поцілили в багатоквартирні будинки, загинула людина, є травмовані. З РСЗВ “Смерч” ворог вдарив по Кураховому, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури та 2 приватних будинки, інформація щодо жертв і поранених не надходила.

Найгучніше було в Бахмуті. За добу російські армійці обстріляли місто вісім разів, вбили та поранили цивільних, серед травмованих – дитина. Руйнувань зазнали три приватних будинки та дитячий садок.

Також внаслідок артилерійських обстрілів є поранені у Соледарі та Торецьку.

Натомість вдалося евакуювати ще 77 людей, з початку обов’язкової евакуації – понад 31 490 осіб, серед них 4733 – діти, 1912 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинули 1 235 осіб, ще 2 662 отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.