За добу російські загарбники обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 38 цивільних об’єктів.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці атакували міста Авдіївка, Краматорськ, Костянтинівка, Бахмут, смт Велика Новосілка, Ясногірка, села Нетайлове, Ганнівка, Времівка, Карлівка та Уманське.

Росіяни обстрілювали мирне населення з авіації, зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Ураган”, артилерії та танків.

Внаслідок ворожих атак пошкоджено 38 цивільних об‘єктів – 28 житлових будинків, школа, лікарні, магазин, газопровід, лінії електропередач.

Двома ракетами “С-300” російські військові вдарили по Краматорську. Поранили одну особу, пошкодили 14 багатоквартирних будинків, школу, медзаклади, серед яких – дитячий.

З артилерії росіяни обстріляли Костянтинівку. Травмовано цивільну особу. Руйнувань зазнали 8 приватних осель, магазин, критична інфраструктура.

Внаслідок ворожих ударів є одна поранена особа в Авдіївці. Російські окупанти тричі обстріляли місто: з “Градів”, танків та артилерії.

Крім того, сьогодні після опівночі російські армійці атакували Костянтинівку двома БПЛА типу “SHAHED-136”. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків та адмінбудівлю. За попередньою інформацією, постраждалих серед цивільних мешканців немає.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 487 осіб, ще 3 460 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.