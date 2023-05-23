За добу російські загарбники обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 7 житлових будинків, є поранені та один загиблий серед мирних мешканців.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби ворожих обстрілів зазнали міста Авдіївка, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, села Дружба, Іванівське, Карлівка, Миколаївка, Тоненьке, Стара Миколаївка та Червоне.

Російські армійці обстрілювали цивільне населення авіабомбами, ракетами, РСЗВ “Град”, артилерією, танками та мінометами.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 12 цивільних об‘єктів – 7 житлових будинків, лікарню, будівлю санепідемстанції, бомбосховище, лінії електропередач, автомобіль.

Авдіївка витримала 15 російських атак, з них 5 авіаударів. Поранено двох цивільних мешканців, пошкоджено лікарню.

Торецьк другу добу поспіль російські військові руйнують керованими авіабомбами ФАБ-250. Пошкоджень зазнала критична інфраструктура. Попередньо – без постраждалих.

У Нью-Йорку ворожі снаряди поцілили в цивільний автомобіль, вбили одну особу, ще одну поранили. Пошкоджено приватний будинок.

Окрім цього, внаслідок російських атак є поранені в Іванівському та Часовому Яру.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 529 осіб, ще 3 573 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.