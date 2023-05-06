За добу російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано та пошкоджено 27 цивільних об’єктів, є загиблі серед цивільних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Російські армійці завдали ударів по містах Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Курахове, Слов’янськ, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, селах Богоявленка, Катеринівка, Карлівка, Костянтинівка, Новопокровське, Новоукраїнка, Предтечине та Щербинівка.

Протягом доби російські війська завдали авіаударів ракетами Х-22 та іншими, реактивними системами залпового вогню “Град”, артилерією.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 27 цивільних об’єктів: 17 житлових будинків, фермерське господарство, магазини, заводи.

Шість разів російські армійці атакували Авдіївку. Внаслідок влучання трьох ракет зруйновано щонайменше три багатоквартирних будинки. Наразі відомо про двох загиблих цивільних мешканців, ще одна особа може залишатися під завалами.

На Краматорськ росіяни спрямували ракету Х-22, пошкодили будівлю заводу, приватний будинок, магазин і АЗС. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Ще дві ракети Х-22 було випущено на Слов’янськ. Поранено одну особі, пошкоджено виробниче підприємство.

Крім того, з артилерії російські військові накрили Костянтинівку, поцілили в приватні оселі, вбили цивільного мешканця.

Внаслідок ворожих обстрілів є загиблий у Предтечиному, а також поранені у селах Катеринівка та Костянтинівка Мар’їнської громади. Також поліція отримала інформацію про одного загиблого раніше в Лимані, тіло якого було ексгумовано.

Сьогодні після опівночі стався ракетний обстріл Дружківки. Пошкоджено щонайменше 5 приватних осель і об’єкт соціальної інфраструктури. Постраждалих серед цивільного населення попередньо немає.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 497 осіб, ще 3 477 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.