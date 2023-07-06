Протягом доби російські окупанти обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є поранені серед мирних мешканців.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Проти мирного населення російські армійці застосували керовані авіабомби ФАБ-250, ракети Х-31П, РСЗВ “Смерч”, “Ураган”, “Град”, а також артилерію.

Протягом доби під ворожим вогнем перебували: міста Авдіївка, Дружківка, Костянтинівка, Курахове, Торецьк, смт Велика Новосілка, Іллінка, села Вовченка, Костянтинівка, Максимівка, Новоселидівка, Соловйове.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 37 цивільних об’єктів – 23 житлових будинки, адмінбудівлі, магазин, два поля пшениці, підстанція, гаражі та автомобіль.

Три авіабомби росіяни скинули на Торецьк. Руйнувань зазнали 4 приватних будинки, 6 гаражів і підприємство, де поранено працівника.

Ракету Х-31П окупанти спрямували на житловий сектор міста Костянтинівка – пошкодили 9 приватних осель і гараж. Інформація про постраждалих не надходила.

Дружківку російські армійці обстріляли зі “Смерчів”. Пошкоджено дві адмінбудівлі, три будинки й магазин. Ніхто не постраждав.

Крім того, Соловйове ворог накрив з артилерії – травмовано людину, пошкоджено три приватних оселі. В Авдіївці поранено двох осіб. Ще один поранений – у Великій Новосілці, по якій росіяни вдарили з “Ураганів”.

Зокрема, російська артилерія знищила в Іллінці 12 га пшеничних полів.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 595 осіб, ще 3 799 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.