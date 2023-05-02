За добу російські армійці здійснили 10 атак у 5 населених пунктах, внаслідок чого пошкоджено 15 цивільних об’єктів.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Більшість снарядів росіяни випустили по житловому сектору, постраждали цивільні мешканці.

Протягом доби росіяни з артилерії обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Торецьк, село Новоселівка перша. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 15 цивільних об’єктів, серед них житлові будинки й господарська споруда.

Тричі російські окупанти вдарили по Сіверську. Поранено одну особу, руйнувань зазнали приватні оселі та багатоквартирний будинок.

Також під вогнем ворожої артилерії перебував Бахмут. Росіяни поцілили у приватні оселі, інформації щодо жертв не надходило.

Крім того, сьогодні після опівночі дві ракети “С-300” ворог спрямував по Краматорську. Пошкоджено три багатоквартирні будинки, навчальний заклад. Травмовано місцевого мешканця.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 487 осіб, ще 3 457 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.