Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.
Зазначається, що 1 травня з 21:26 по 21:28 російські війська завдавали ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади.
Внаслідок обстрілів поранення отримало дві людини. Також пошкоджено приватні будинки. У населеному пункті після обстрілів відсутні світло, газ, вода та інтернет.
Крім того, у ніч на 2 травня, з 03:24 по 03:32 окупанти завдавали мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади: “Постраждалих немає”, — йдеться в повідомленні.
У містах Миколаїв, Первомайськ, Вознесенськ та Баштанському районі день та ніч минули, як пишуть в ОВА, “відносно спокійно”.
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