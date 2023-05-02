Вчора, 1 травня, на території Миколаївської області внаслідок обстрілів Куцурубської громади поранено двоє людей. Населений пункт залишився без світла, газу, води та інтернету.

Про це повідомляє пресслужба Миколаївської ОВА у Telegram.

Зазначається, що 1 травня з 21:26 по 21:28 російські війська завдавали ударів з РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади.

Внаслідок обстрілів поранення отримало дві людини. Також пошкоджено приватні будинки. У населеному пункті після обстрілів відсутні світло, газ, вода та інтернет.

Крім того, у ніч на 2 травня, з 03:24 по 03:32 окупанти завдавали мінометних обстрілів по акваторії Очаківської громади: “Постраждалих немає”, — йдеться в повідомленні.

У містах Миколаїв, Первомайськ, Вознесенськ та Баштанському районі день та ніч минули, як пишуть в ОВА, “відносно спокійно”.