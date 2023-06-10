За добу російські загарбники обстріляли 9 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого загинула літня жінка.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби під ворожим вогнем перебували: міста Авдіївка, Торецьк, Часів Яр, села Дружба, Времівка, Маркове, Новоолександрівка, Новопокровське, Новоукраїнка.

Росіяни вели вогонь з РСЗВ “Град” і артилерії. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 16 цивільних об’єктів – 2 житлових будинки, лікарню, школу, церкву, магазин, господарчі споруди, гаражі та автомобілі.

Артилерійськими снарядами окупанти закидали Торецьк. Поранено цивільного мешканця. Руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, лікарня, магазин, гаражні бокси.

Після опівночі російські військові здійснили артилерійський обстріл Курахового. Мішенню став приватний будинок, у ньому загинула 84-річна жінка.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 556 осіб, ще 3 668 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.