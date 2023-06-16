Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Під ворожим вогнем перебували: міста Авдіївка, Костянтинівка, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, Олексієво-Дружківка, Очеретине, Північне, села Керамік, Неліпівка, Новоселівка Перша, Скучне, Шахтарське.

Російські загарбники атакували мирне населення керованими авіабомбами ФАБ-250, РСЗВ “Смерч”, “Ураган” і “Град”, артилерією. Російськими снарядами поранено 11 цивільних мешканців.

Руйнувань зазнали 26 цивільних об’єктів – 16 житлових будинків, школа, адмінбудівлі, будинок культури, сільськогосподарська техніка, транспорт, вежа мобільного зв’язку, електрокомунікації.

Крім того, російські окупанти скинули авіабомбу ФАБ-250 на селище Північне. Поранення отримали 5 осіб. Пошкоджено 4 багатоквартирних будинки, будинок культури, адмінбудівля й трансформаторна підстанція.

З “Ураганів” та артилерії росіяни накрили Шахтарське, поранили 2 мешканців. Руйнувань зазнали 6 приватних осель, сільськогосподарська техніка, критична інфраструктура.

З артилерії ворог обстріляв автодорогу в Неліпівці, внаслідок чого постраждала жінка, пошкоджено цивільний автомобіль. Такі ж наслідки артудару по Кераміку – травмована одна особа, пошкоджене авто.

Зокрема, в Авдіївці під час розриву ворожих снарядів поранено двох жителів.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 562 особи, ще 3 702 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.