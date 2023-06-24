Протягом доби російські армійці обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед мирних мешканців.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Російські армійці застосували проти мирного населення авіацію, РСЗВ “Смерч” і “Град”, артилерію.

Під ворожим вогнем перебували: міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Торецьк, Часів Яр, смт Курахівка, Північне, Ямпіль, села Віролюбівка, Дальнє, Нескучне.

Внаслідок ворожих атак пошкоджено 21 цивільний об’єкт: 13 приватних будинків, школу, господарську споруду, гараж, автотранспорт, ЛЕП, водопровід, газопровід, а також автомобіль ДСНС.

Три ракети росіяни спрямували на Авдіївку, били “Градами” та артилерією. Зруйнували приватний будинок. Одна людина загинула ще одну травмовано.

Місто Костянтинівка армія РФ накрила зі “Смерчів”. Пошкоджень зазнали три оселі, комунікації.

Артилерійський удар російські війська завдали по Віролюбівці. Поцілили в три приватних будинки та інфраструктуру. Внаслідок ворожих атак є загиблий в селі Костянтинівка.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинула 1 571 особа, ще 3 720 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.