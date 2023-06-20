Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Під ворожим вогнем перебували: міста Авдіївка, Залізне, Лиман, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Віролюбівка, Куртівка, Ласточкине, Миколаївка, Новий Комар, Новобахмутівка, Рай-Олександрівка, Ступочки, Червоне.

Російські загарбники атакували мирне населення керованими авіабомбами ФАБ-250, ракетами, РСЗВ “Град” і “Ураган”, артилерією.

Внаслідок ворожих атак руйнувань зазнали 12 цивільних об’єктів: 6 житлових будинків, дитячий садок, АЗС, електромережі, автомобілі, службове авто поліції.

П’ять ракет російські війська спрямували на Авдіївку. Інформації про постраждалих не надходило.

Авіаудар бомбою ФАБ-250 рашисти здійснили по Торецьку, пошкодили автозаправну станцію. Попередньо ніхто не постраждав.

Крім того, у Залізному з артилерії росіяни поцілили в приватний будинок, поранили людину. Внаслідок ворожих атак на Часів Яр поранено двох цивільних мешканців.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 566 осіб, ще 3 710 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.