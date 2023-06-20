Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.
Під ворожим вогнем перебували: міста Авдіївка, Залізне, Лиман, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, села Віролюбівка, Куртівка, Ласточкине, Миколаївка, Новий Комар, Новобахмутівка, Рай-Олександрівка, Ступочки, Червоне.
Російські загарбники атакували мирне населення керованими авіабомбами ФАБ-250, ракетами, РСЗВ “Град” і “Ураган”, артилерією.
Внаслідок ворожих атак руйнувань зазнали 12 цивільних об’єктів: 6 житлових будинків, дитячий садок, АЗС, електромережі, автомобілі, службове авто поліції.
П’ять ракет російські війська спрямували на Авдіївку. Інформації про постраждалих не надходило.
Авіаудар бомбою ФАБ-250 рашисти здійснили по Торецьку, пошкодили автозаправну станцію. Попередньо ніхто не постраждав.
Крім того, у Залізному з артилерії росіяни поцілили в приватний будинок, поранили людину. Внаслідок ворожих атак на Часів Яр поранено двох цивільних мешканців.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 566 осіб, ще 3 710 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- Уночі 20 червня війська РФ атакували України ударними безпілотниками. Вибухи лунали у декількох областях, є влучання.
- Основні зусилля окупантів зосереджені на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Ту тривають важкі бої. Зокрема минулої доби відбулось 45 бойових зіткнень.
- Вночі 20 червня війська РФ атакували Україну ударними БпЛА. Загалом було випущено 35 дронів, з яких більшість було збито силами протиповітряної оборони.