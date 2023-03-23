За добу російські солдати здійснили 44 вогневі атаки по Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці завдали ударів по містах Авдіївка, Бахмут, Краматорськ, Часів Яр, смт Велика Новосілка, селах Бердичі, Іванівське, Ласточкине, Орлівка, Полтавка, Тоненьке, Сєверне, Уманське та Предтечине.

Російські солдати атакували мирне населення з авіації, ракетних систем, реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії, мінометів та танків.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 15 цивільних об’єктів – 4 житлових будинки, адмінбудівлю, цех заводу, котельню, газову трубу, гаражі, автомобілі.

Вісім авіаударів російські загарбники завдали по Авдіївці. Загалом російські солдати атакували місто 19 разів. Руйнувань зазнали багатоповерховий будинок і цех заводу, є загиблі.

Крім того, ракетного удару росіяни завдали по Краматорську, поцілили у приватну оселю, об’єкти критичної інфраструктури, гаражі, автомобілі. Інформації щодо жертв не надходило.

Внаслідок артилерійських обстрілів російськими солдатами є поранені у Бахмуті та Іванівському.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 426 осіб, ще 3 253 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.