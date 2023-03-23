Сьогодні, 23 березня, рятувальники завершили розбір завалів у місті Ржищів на Київщині. Загалом внаслідок влучання російських БПЛА загинуло дев'ять осіб.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.

“О 00:52 23 березня роботи по розбору завалів на території Ржищівського професійного ліцею завершено. Рятувальники виявили тіла 9-х загиблих”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч на 22 березня, під час чергової атаки дронами, окупанти вдарили по містечку Ржищів на Київщині. Ціллю росіян став місцевий гуртожиток.

Київська обласна прокуратура розпочала розслідування нічної атаки російськими дронами. Нині відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, яке карається довічним увʼязненням.

Також дев’ятеро осіб, серед яких дитина, зазнали поранень. Вони мають різні травми.