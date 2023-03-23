Про це повідомляє пресслужба ДСНС у Facebook.
“О 00:52 23 березня роботи по розбору завалів на території Ржищівського професійного ліцею завершено. Рятувальники виявили тіла 9-х загиблих”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що у ніч на 22 березня, під час чергової атаки дронами, окупанти вдарили по містечку Ржищів на Київщині. Ціллю росіян став місцевий гуртожиток.
Київська обласна прокуратура розпочала розслідування нічної атаки російськими дронами. Нині відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, яке карається довічним увʼязненням.
Також дев’ятеро осіб, серед яких дитина, зазнали поранень. Вони мають різні травми.
- Вдень 22 березня російські окупаційні війська масовано обстріляли Запоріжжя. Ворожі ракети поцілили у дві багатоповерхівки міста. Рятувальники показали наслідки ворожих обстрілів.
- Протягом 22 березня російські військові вбили двох цивільних жителів Авдіївки Донецької області.
- 22 березня у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав вибух поруч із пожежною станцією. Після цього окупанти направили на місце так звану “поліцію” та рятувальників, де, як заявляють знайшли “саморобний вибуховий пристрій”.