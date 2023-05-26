За добу російські загарбники обстріляли 7 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загибла та поранений.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Російські армійці зосередили вогонь на містах Авдіївка, Красногорівка, Костянтинівка, Часів Яр, смт Нью-Йорк, селах Карлівка та Плещіївка. Ворог застосував РСЗВ “Град”, артилерію, танки.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 15 цивільних об‘єктів – 11 житлових будинків, дамбу, підприємство, газову трубу, автомобіль.

У Красногорівці внаслідок влучання артилерійського снаряда у власному будинку загинула 73-річна жінка.

В Авдіївці зазнав поранень цивільний мешканець, його евакуювали до лікарні поліцейські підрозділу “Білий Янгол”.

Крім того, російська загарбники поцілила в дамбу у селі Карлівка, через пошкодження було підтоплено 6 домоволодінь.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинула 1 531 особа, ще 3 591 особа зазнала поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.