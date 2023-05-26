Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.
Російські армійці зосередили вогонь на містах Авдіївка, Красногорівка, Костянтинівка, Часів Яр, смт Нью-Йорк, селах Карлівка та Плещіївка. Ворог застосував РСЗВ “Град”, артилерію, танки.
Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 15 цивільних об‘єктів – 11 житлових будинків, дамбу, підприємство, газову трубу, автомобіль.
У Красногорівці внаслідок влучання артилерійського снаряда у власному будинку загинула 73-річна жінка.
В Авдіївці зазнав поранень цивільний мешканець, його евакуювали до лікарні поліцейські підрозділу “Білий Янгол”.
Крім того, російська загарбники поцілила в дамбу у селі Карлівка, через пошкодження було підтоплено 6 домоволодінь.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинула 1 531 особа, ще 3 591 особа зазнала поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
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