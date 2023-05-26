Станом на 26 травня 483 дитини загинуло та понад 984 зазнали поранень різного ступеня тяжкості внаслідок повномасштабної збройної агресії Росії проти України.

Джерело: Офіс генпрокурора України.

За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 467 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є остаточним результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 462, Харківській – 278, Київській – 128, Херсонській – 102, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Чернігівській – 70, Дніпропетровській – 70, Луганській – 67.

Крім того, 23 травня внаслідок обстрілу ворогом с. Райгородка Луганської області загинув 16-річний хлопець.

Зазначимо, що вночі 26 травня війська РФ вже втринадцяте від початку місяця атакували Київ. По столиці було випущено ракети, які були збиті силами української ППО. Однак є пошкодження унаслідок падіння уламків.

Цієї ночі окупанти здійснили запуски ракет з бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію. Попередньо це були крилаті ракети типу Х-101/555.

За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені й знищені.

Згодом у КМВА додали, що унаслідок падіння уламків зафіксовані руйнування в різних районах Києва.

Зокрема в Оболонському районі пошкоджено дах одного з ТРЦ. Обійшлось без пожежі та руйнувань. В Іншій частині району пошкоджень зазнали автолобі на стоянці.

У Шевченківському районі зафіксовано падіння уламка на приватний будинок. Пошкоджено дах та вікно. Попередньо, інформація щодо постраждалих відсутня.

Додамо що напередодні, у ніч на 25 травня, російські окупаційні війська вкотре атакували Україну безпілотниками. Низка БПЛА були випущені й на Київ, однак всі вони були збиті.