Джерело: Офіс генпрокурора України.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, більше ніж 1 467 дітей постраждали в Україні внаслідок дій російських загарбників. Проте ці цифри не є остаточним результатом, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях України.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 462, Харківській – 278, Київській – 128, Херсонській – 102, Запорізькій – 91, Миколаївській – 89, Чернігівській – 70, Дніпропетровській – 70, Луганській – 67.
Крім того, 23 травня внаслідок обстрілу ворогом с. Райгородка Луганської області загинув 16-річний хлопець.
Зазначимо, що вночі 26 травня війська РФ вже втринадцяте від початку місяця атакували Київ. По столиці було випущено ракети, які були збиті силами української ППО. Однак є пошкодження унаслідок падіння уламків.
Цієї ночі окупанти здійснили запуски ракет з бомбардувальників Ту-95МС з району Каспію. Попередньо це були крилаті ракети типу Х-101/555.
За попередньою інформацією, усі ворожі цілі в повітряному просторі Києва були виявлені й знищені.
Згодом у КМВА додали, що унаслідок падіння уламків зафіксовані руйнування в різних районах Києва.
Зокрема в Оболонському районі пошкоджено дах одного з ТРЦ. Обійшлось без пожежі та руйнувань. В Іншій частині району пошкоджень зазнали автолобі на стоянці.
У Шевченківському районі зафіксовано падіння уламка на приватний будинок. Пошкоджено дах та вікно. Попередньо, інформація щодо постраждалих відсутня.
Додамо що напередодні, у ніч на 25 травня, російські окупаційні війська вкотре атакували Україну безпілотниками. Низка БПЛА були випущені й на Київ, однак всі вони були збиті.
- Вночі 26 травня війська РФ здійснили масований обстріл України, випустивши 17 ракет та 31 безпілотник. Більшість ворожих цілей вдалось знищити силами та засобами протиповітряної оборони.
- У ніч на 26 травня війська РФ здійснили ракетну та дронову атаку на місто Дніпро. Постраждала одна людина, також у місті серйозні руйнування
- В Україні триває 457-ма доба повномасштабного російського вторгнення. Протягом цього часу воїни ЗСУ ліквідували понад 205 тисяч окупантів, з яких 460 – за минулу добу.