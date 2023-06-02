За добу російські загарбники обстріляли 20 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого загинуло двоє цивільних мешканців.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські загарбники обстріляли 20 населених пунктів – міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, смт Гостре, Нью-Йорк, Очеретине, села Антонівка, Богоявленка, Званівка, Карлівка, Ласточкине, Маркове, Нетайлове, Новоукраїнка, Предтечине, Пречистівка.

Мирне населення росіяни атакували авіабомбами ФАБ-250, авіаційними ракетами, РСЗВ “Град”, артилерією, танками.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 36 цивільних об’єктів – 20 житлових будинків, агрофірму, завод, відділення поліції, будівлі державної установи, господарчі споруди, гараж, газопровід, електромережі.

В Авдіївці російські окупанти вбили жінку. Місто зазнало 11 атак, з них 5 авіаударів. З артилерії російські війська обстріляли Антонівку Покровського району, поранили четверо мешканців.

Крім того, на Нью-Йорк росіяни скинули керовану авіабомбу ФАБ-250. Травмовано цивільну особу, пошкоджено двоповерхову будівлю.

Зокрема, Торецьк всю добу перебував під обстрілом. Зараз відомо про двох постраждалих. Руйнувань зазнали щонайменше 15 багатоквартирних будинків, 7 приватних осель, дитячий садок, школа, будівлі поліції, банку, підприємство зв’язку, центр зайнятості.

Часів Яр витримав три російських обстріли. Вбито одну особу, ще одну поранено. Пошкоджено 6 приватних будинків. Внаслідок ворожих обстрілів також травмовано двох мешканців Сіверську, по одному – в Красногорівці та Ласточкиному.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинули 1 542 особи, ще 3 632 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.