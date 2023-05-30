За добу російські загарбники обстріляли 8 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Російські загарбники застосували проти цивільного населення всі види зброї: від танків до керованих авіабомб.

Під ударами перебували 8 населених пунктів – міста Авдіївка, Костянтинівка, Курахове, Сіверськ, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка, село Званівка.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 26 цивільних об’єктів – 9 житлових будинків, школу, будівлю ДСНС, приміщення банку, адмінбудівлі, магазин, АЗС, депо, магістральний газопровід, електромережі, автомобілі.

Війська РФ скинули дві авіабомби ФАБ-250 на Торецьк. Двоє цивільних осіб загинуло, ще 8 поранено. Пошкоджено АЗС, адмінбудівлі, школу, цивільні авто.

Зокрема, Званівку в Бахмутському районі ворог обстріляв з артилерії, поранень зазнали двоє мешканців.

З “Ураганів”, “Градів” і артилерії росіяни накрили Курахове. Пошкоджено 5 будинків, офісне приміщення, магазин, цивільне авто. Інформації про постраждалих не надходило.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 536 осіб, ще 3 609 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.