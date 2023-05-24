За добу російські загарбники обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є поранені, серед них – дитина.

Джерело: Головне управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби ворог атакував міста Авдіївка, Костянтинівка, Красногорівка, Торецьк, Часів Яр, смт Велика Новосілка та Ямпіль, села Карлівка, Миколаївка, Новодмитрівка.

Російські армійці атакували мирне населення з авіації, ракетних систем, РСЗВ “Град”, “Ураган”, артилерії, танків, мінометів.

Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано та пошкоджено 32 цивільних об‘єкти – 25 житлових будинків, з них 10 багатоквартирних, школу, церкву, завод, приміщення сільської ради, будинок культури, адмінбудівлю, залізничну колію.

По Авдіївці російські військові завдали 10 авіаударів, загалом місто витримало 12 обстрілів. Внаслідок влучання ракет поранено трьох мешканців, ще двоє можуть залишатися під завалами. Руйнувань зазнали багатоквартирні будинки, завод.

Дві керовані авіабомби ФАБ-250 росіяни спрямували на Торецьк. Поранено 5 цивільних осіб, серед них – дитина. Пошкоджено 11 багатоквартирних і приватних будинків, школу, церкву, іншу інфраструктуру.

Внаслідок артилерійських обстрілів є поранені у Костянтинівці, а також Миколаївці та Новодмитрівці Костянтинівської громади.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 529 осіб, ще 3 584 особи зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.