За добу російські солдати обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці атакували міста Авдіївка, Красногорівка, Бахмут, Костянтинівка, Часів Яр, Курахове, Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, смт Велика Новосілка, Очеретине, село Бердичі.

Російські солдати обстрілювали мирне населення з авіації, ракетних систем, ЗРК “С-300”, РСЗВ “Град”, артилерії, танків та мінометів.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 35 цивільних об’єктів – 14 житлових будинків, дитячий садок, школу, будинок культури, дім молитви, адмінбудівлі, цех заводу, сільську раду, автомобілі.

Ракетний терор російські загарбники влаштували й у Краматорському районі. Два снаряди “С-300” російські війська спрямували по Дружківці. Ще дві ракети розірвалися у Краматорську. В обох випадках руйнувань зазнали об’єкти соціальної інфраструктури. За попередньою інформацією, ніхто не постраждав.

Крім того, дві ракети “С-300” російські армійці випустили по Слов’янську. Поцілили в адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоквартирних і 7 приватних будинків, автомобілі. Загинуло дві особи, 36 – зазнали поранень різного ступеня важкості, серед них – дитина.

Ще чотири ракети вибухнули у Костянтинівці, руйнувань зазнали дві приватні оселі та автотранспорт, є травмовані. Також внаслідок ворожих атак РФ є поранені у Бахмуті та Часовому Яру.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 436 осіб, ще 3 297 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.