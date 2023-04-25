Зображення: dn.npu.gov.ua

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці атакували міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Краматорськ, Красногорівка, Курахове, Часів Яр, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, Очеретине, Північне, села Времівка, Іванопілля, Карлівка, Новобахмутівка, Предтечине, Хромове та Шахтарське.

Внаслідок ворожих обстрілів зруйновано та пошкоджено 46 цивільних об’єктів – 39 житлових будинків, дві школи, амбулаторію, зупинку громадського транспорту, господарчу будівлю, залізничну колію та ЛЕП.

Російські військові бомбили житлові квартали авіацією, ракетами, “Градами”, “Ураганами” та артилерією.

Зображення: dn.npu.gov.ua

Артилерією росіяни накрили Шахтарське Великоновосілківської громади, вбили цивільних мешканців, ще одну особу поранили. Пошкоджено приватний будинок і навчальний заклад.

Крім того, ворог атакував Красногорівку, травмовано місцевих жителів. Внаслідок артнальоту на селище Нью-Йорк є поранені, руйнувань зазнали три приватні оселі. Також відомо про двох поранених цивільних та 11 пошкоджених росіянами будинків у Бахмуті.

Дві ракети “С-300” російські війська спрямували по Краматорську, пошкодили 14 приватних будинків, школу, амбулаторію, зупинку громадського транспорту. Інформації про постраждалих не надходило.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 483 особи, ще 3 436 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.