Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Протягом минулої доби окупанти обстрілювали щонайменше 18 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кіндрашівка, Масютівка та інші.

За словами Синєгубова, 24 квітня після 11:30 росіяни завдавали ударів по Дворічній Куп’янського району: “Під час артилерійського обстрілу, на жаль, загинула 60-річна жінка”, — додав він.

Також о 18:00 під мінометним вогнем ворога перебувало місто Вовчанськ Чугуївського району. Втім, там минулося без постраждалих та руйнувань.

Голова ОВА нагадав, що в області триває гуманітарне розмінування. Так, минулої доби піротехніки ДСНС знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів.

“На лінії зіткнення наші захисники надійно утримують свої рубежі та нищать живу силу і техніку ворога”, — йдеться в повідомленні.