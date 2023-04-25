Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
Протягом минулої доби окупанти обстрілювали щонайменше 18 населених пунктів Харківщини. Зокрема, Тополі, Кам’янка, Красне Перше, Фиголівка, Новомлинськ, Кіндрашівка, Масютівка та інші.
За словами Синєгубова, 24 квітня після 11:30 росіяни завдавали ударів по Дворічній Куп’янського району: “Під час артилерійського обстрілу, на жаль, загинула 60-річна жінка”, — додав він.
Також о 18:00 під мінометним вогнем ворога перебувало місто Вовчанськ Чугуївського району. Втім, там минулося без постраждалих та руйнувань.
Голова ОВА нагадав, що в області триває гуманітарне розмінування. Так, минулої доби піротехніки ДСНС знешкодили 87 вибухонебезпечних предметів.
“На лінії зіткнення наші захисники надійно утримують свої рубежі та нищать живу силу і техніку ворога”, — йдеться в повідомленні.
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