За добу російські армійці обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблий та поранені серед цивільних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці атакували міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Красногорівка, Слов’янськ, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, Очеретине, села Єлизаветівка, Зоряне, Максимільянівка та Нетайлове.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 28 цивільних об’єктів – 20 житлових будинків, заводи, господарчі споруди, автомобіль.

Під масований удар російських армійців потрапила Костянтинівка, яку росіяни накривали вогнем вчора та сьогодні вночі.

Загалом російські війська випустили по місту 5 ракет “С-300”. Руйнувань зазнали 3 багатоквартирних будинки та 5 приватних осель, приміщення для осіб похилого віку, недобудова, завод, 8 автомобілів. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Ще одну ракету “С-300” російські солдати спрямували на Слов’янськ, пошкоджено п’ятиповерхівку, інформація щодо постраждалих не надходила.

Під час артилерійського обстрілу Очеретиного загинула жінка. Крім того, у Нью-Йорку ворог поцілив у 4 приватних будинки, поранив цивільних мешканців, зокрема дитину 2013 року народження.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 479 осіб, ще 3 417 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.