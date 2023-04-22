Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.
Протягом доби російські армійці атакували міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Красногорівка, Слов’янськ, смт Велика Новосілка, Нью-Йорк, Очеретине, села Єлизаветівка, Зоряне, Максимільянівка та Нетайлове.
Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 28 цивільних об’єктів – 20 житлових будинків, заводи, господарчі споруди, автомобіль.
Під масований удар російських армійців потрапила Костянтинівка, яку росіяни накривали вогнем вчора та сьогодні вночі.
Загалом російські війська випустили по місту 5 ракет “С-300”. Руйнувань зазнали 3 багатоквартирних будинки та 5 приватних осель, приміщення для осіб похилого віку, недобудова, завод, 8 автомобілів. За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Ще одну ракету “С-300” російські солдати спрямували на Слов’янськ, пошкоджено п’ятиповерхівку, інформація щодо постраждалих не надходила.
Під час артилерійського обстрілу Очеретиного загинула жінка. Крім того, у Нью-Йорку ворог поцілив у 4 приватних будинки, поранив цивільних мешканців, зокрема дитину 2013 року народження.
Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 479 осіб, ще 3 417 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.
- Протягом 21 квітня росіяни завдавали ударів по територіях чотирьох прикордонних громад Сумської області. Військові зафіксували 114 “прильотів”.
- В Україні триває 423-тя доба повномасштабного російського вторгнення. За цей час Збройні сили України ліквідували понад 185 тисяч окупантів із РФ.
- За даними британської розвідки, Росія намагається зберегти послідовність в основному наративі, який вона використовує для виправдання війни проти України, а саме, що вторгнення є аналогом радянського досвіду Другої світової війни.