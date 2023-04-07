За добу російські солдати обстріляли 8 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 8 житлових будинків, є пораненні серед цивільних мешканців.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські армійці обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Костянтинівка, Слов’янськ, смт Велика Новосілка, Ямпіль, села Карлівка та Орлівка.

Російські солдати атакували цивільне населення із зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Ураган”, артилерії, танків та мінометів. Внаслідок ворожих атак пошкоджено 8 житлових будинків.

Крім того, ракету “С-300” російські армійці випустили по Слов’янську. З “Ураганів” вдарили по Ямполю, з “Градів” – по Очеретиному та Великій Новосілці. В усіх випадках пошкоджено приватні оселі. Інформації щодо жертв не надходило.

Внаслідок артилерійських обстрілів РФ є поранений у Бахмуті.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 459 осіб, ще 3 360 осіб зазнали поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.