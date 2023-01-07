За добу російські армійці здійснили 17 вогневих атак по Донецькій області, внаслідок чого знищено та пошкоджено 38 цивільних об’єктів

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Краматорськ, Бахмут, Курахове, селища міського типу Велика Новосілка, Красна Гора, села Времівка, Кам’янка, Острівське та Предтечине.

Протягом доби російські війська обстрілювали мирне населення із зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню «Град», артилерії та мінометів.

Внаслідок ворожих обстрілів знищено та пошкоджено 38 цивільних об’єктів – 31 житловий будинок, підприємство, лікарня, господарча споруда, автомобілі, гаражі. П’ять ракет “С-300” росіяни спрямували по Краматорську. Руйнувань зазнали 15 приватних будинків та приміщення підприємства. Інформація про постраждалих не надходила.

Крім того, з реактивної артилерії російські армійці накрили Бахмутський район. У селищі Красна Гора снаряд поцілив у приватну оселю, є загиблий. Під масованим вогнем перебував Бахмут. Внаслідок влучань пошкоджено 4 будинки, загинула жінка-волонтер. Поранень дістали цивільні мешканці, серед них – два працівники поліції.

Також російські загарбники ракетами обстріляли село Предтечине, є травмований. Внаслідок ворожих атак поранено одну особу у Кураховому. Там снаряди влучили в лікарню, 3 багатоквартирних та 1 приватний будинок.

Тим часом вдалося евакуювати ще 328 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 34 600 осіб, серед них 5 121 – діти, 2 005 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 292 особи, ще 2 823 особи отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.