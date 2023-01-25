За добу російські армійці обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого знищено та пошкоджено 25 цивільних об’єктів, також поранено цивільних, серед них є діти.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби під ворожим вогнем перебували міста Авдіївка, Костянтинівка, Торецьк, Курахове, Часів Яр, Красногорівка, селище міського типу Велика Новосілка, села Веселе, Катеринівка, Времівка та Красногорівка.

Російські армійці обстрілювали мирне населення авіаційними ракетами, зенітно-ракетними комплексами “С-300”, реактивними системами залпового вогню “Торнадо-С”, “Град”, артилерією та танками.

Внаслідок ворожих атак зруйновано 25 цивільних об’єктів – 14 житлових будинків, приміщення заводів, газопровід, автомобілі.

Один снаряд з “Торнадо-С” та два з “С-300” російські війська спрямували по Костянтинівці. Ракети поцілили в житловий сектор і промисловий об’єкт. Пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, є травмовані цивільні мешканці, серед них 3 дітей.

Крім цього, з авіації росіяни вдарили по селу Времівка, інформації щодо жертв і пошкоджень не надходило. Найбільше обстрілів – шістнадцять – зазнала Авдіївка. Російські армійці завдавали ударів по місту з “Градів” та артилерії, поранено людину.

Внаслідок ворожих атак є травмовані у Великій Новосілці, Красногорівці, Торецьку.

Тим часом вдалося евакуювати 137 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 36 680 осіб, серед них 5335 – діти, 2039 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 319 осіб, ще 2 889 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.