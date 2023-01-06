За добу російські війська обстріляли 11 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є руйнування серед цивільної інфраструктури.

Про це повідомила пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська завдавали атак по містах Авдіївка, Бахмут, селищах міського типу Велика Новосілка, Іллінка, Очеретине, селах Веселе, Кам’янка, Карлівка, Красногорівка, Острівське та Сєверне.

Російські армійці обстрілювали мирне населення з реактивних систем залпового вогню “Град”, артилерії та мінометів. Знищено та пошкоджено 2 житлових будинки і цех заводу.

У Бахмуті внаслідок артилерійського обстрілу загинула цивільна людина. Руйнувань зазнали оселі громадян в Іллінці та Острівському.

Тим часом вдалося евакуювати ще 56 осіб, з початку обов’язкової евакуації – понад 34 371 особу, серед них 5 098 – діти, 1 998 – люди з інвалідністю.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 290 осіб, ще 2 816 осіб отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.