За добу російські армійці обстріляли 12 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено та зруйновано 40 житлових будинків.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Протягом доби російські війська обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Курахове, Торецьк, селища міського типу Велика Новосілка, Курахівка, Ямпіль, Нью-Йорк, села Кам’янка, Орлівка, Карлівка та Іванівка.

Російські армійці атакували мирне населення із зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Ураган”, артилерії, мінометів та танків.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 50 цивільних об’єктів – 40 житлових будинків, лікарню, крамницю, кафе, будівлю “Донецькгеології”, приміщення БТІ, господарчу споруду заводу, гаражі, автомобілі.

Крім того, ракету “С-300” російські окупанти спрямували на село Іванівка, пошкоджено об’єкт інфраструктури. Інформації щодо жертв не надходило.

З “Градів” російські війська накрили Торецьк. Руйнувань зазнали 23 багатоквартирних і 9 приватних будинків, лікарня, крамниця, кафе, гаражі, автомобіль. Є загиблий та поранені серед цивільних мешканців.

“Ураганами” росіяни завдали удару по селищу Курахівка, поцілили в 5 приватних осель, є травмовані. Також внаслідок артилерійських обстрілів є поранені у Бахмуті та Нью-Йорку.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 346 осіб, ще 2 983 особи отримали поранення. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.