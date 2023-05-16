За добу російські окупанти обстріляли 16 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Про це інформує пресслужба Головного управління Національної поліції у Донецькій області.

Російські армійці завдали ударів по містах Авдіївка, Часів Яр, Костянтинівка, Курахове, Бахмут, Дружківка, Гірник, Торецьк, Красногорівка, смт Керамік і Гостре, селах Карлівка, Уманське, Новоукраїнка, Дружба та Первомайське.

Російські загарбники обстрілювали мирних мешканців з авіації, зенітно-ракетних комплексів “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град” та артилерії.

Внаслідок ворожих атак зруйновано та пошкоджено 26 цивільних об’єктів – 15 житлових будинків, навчальні заклади, лікарню, церкву, ЛЕП, будівлю спецустанови, залізничну інфраструктуру, а також службовий автомобіль.

Авіаудар російські війська завдали по Авдіївці, поцілили в лікарню. Внаслідок цієї атаки загинуло 4 цивільні особи. Окрім цього, артилерією росіяни накрили Часів Яр, травмовано 3 мирних мешканців та 5 працівників поліції.

Також ворожа артилерія працювала по Гірнику, руйнувань зазнали навчальні заклади, церква, будівля спецустанови. За попередніми даними – без постраждалих.

Ракети “С-300” російські окупанти спрямували по Дружківці та Костянтинівці, пошкодили навчальні заклади, багатоквартирні й приватні будинки.

Внаслідок артилерійського обстрілу маємо пораненого в селі Первомайське.

Крім того, сьогодні після опівночі ворог завдав ракетних ударів по Костянтинівці та Краматорську. Пошкоджено багатоквартирні будинки, адмінбудівлю, котельню, автомобілі, гаражі, газопровід, господарчу споруду. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Зазначимо, що загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України у Донецькій області від рук російських загарбників загинуло 1 514 осіб, ще 3 531 особа зазнала поранень. Проте, ці дані – без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі, адже поки що там неможливо встановити точну кількість постраждалих.