Всі ракети «Кинджал», випущені цієї ночі росіянами, летіли на Київ – Юрій Ігнат

Цієї ночі, 16 травня, під час чергового ракетного обстрілу України, окупанти випустили, зокрема, 6 ракети типу "Кинджал". Всі вони летіли на Київ.

Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, всі ракети Х-47 “Кинджал” окупанти направили на столицю України. Однак всі вони були успішно знищені системою ППО.

“Робота надзвичайно успішна. Шість “Кинджалів” – це вражаючий показник. Київ залишається в епіцентрі, столиця завжди була в пріоритеті росіян, тому її захищають серйозними засобами. Тут об’єкти інфраструктури та інші важливі державні об’єкти” – зауважив Ігнат.

Щодо ракети типу “Калібр”, то їх росіяни випустили з Чорного моря. Всі вони летіли у різних напрямках, однак знищити їх вдалось на півдні.

ДОВІДКА: Вночі 16 травня російські окупанти випустили по Україні майже два десятки ракет, серед яких “Кинджали” та балістичні ракети, а також декілька БПЛА. Всі ворожі об’єкти були знищені.

Зокрема випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, 9 крилатих ракет “Калібр”, та три ракети наземного базування С-400, “Іскандер-М”.

Усі ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

Варто також зауважити, що вперше ракету “Кинджал” над Україною було збито під час російського обстрілу вночі 4 травня.

Тоді видання Defense Express заявило, що 4 травня над Київською областю було збито російську гіперзвукову ракету Х-47 “Кинджал”. Станом на момент їхньої публікації, офіційних повідомлень та підтверджень від Генштабу ЗСУ або інших офіційних відомств не було. Після цього у Повітряних силах ЗСУ спростували збиття російської ракети.

Вже 6 травня у ЗСУ Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що українські захисники таки збили днями російську ракету “Кинджал” у небі Київщини. До цього офіційно інформацію заперечували.