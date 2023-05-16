російсько-українська війна
10:18 Всі ракети «Кинджал», випущені цієї ночі росіянами, летіли на Київ – Юрій Ігнат
10:06 15 травня росіяни 80 разів обстріляли Херсонщину: 6 людей поранено, серед них — підліток
09:59 Обстріли Харківщини: за добу загинуло двоє осіб, ще одна людина зазнала поранень
09:55 974 дитини постраждали внаслідок повномасштабної агресії РФ
09:32 ДСНС показали наслідки падіння уламків ракет у Києві
09:32 Вагнерівці продовжують просуватись у центрі Бахмута, тоді як ЗСУ досягли прогресу на флангах – британська розвідка
09:19 Україна отримає від Франції далекобійні ракети – Макрон
09:11 Амбасадорка США в Україні Бріджит Брінк подякувала роботі української ППО
08:56 Аналітики ISW прокоментували інформацію, що Пригожин начебто пропонував співпрацю українській розвідці
08:45 Вночі над Миколаївщиною сили ППО ліквідували чотири ракети
08:20 Донеччина: 15 травня росіяни вбили 4 цивільних в Авдіївці
08:16 Втрати росіян: за добу ЗСУ ліквідували понад півтисячі окупантів
07:54 16 травня: яке сьогодні свято, іменини, традиції, прикмети
07:32 Дощі та грози накриють частину України: прогноз погоди на 16 травня
00:32 Спецпрокурор Дарем розкритикував розслідування ФБР щодо зв’язку кампанії Трампа з Росією

15 травня

23:59 Франція відкрита для навчання українських пілотів винищувачів – Макрон
21:58 ВООЗ закриває офіс із профілактики та боротьби з неінфекційними захворюваннями у Москві
21:37 Польська PGZ планує збільшити виробництво до понад 200 тисяч боєприпасів на рік – президент компанії
21:09 Польща отримала систему HIMARS для розміщення біля кордону з РФ – Блащак
20:46 Винищувачі США перехопили російські літаки поблизу Аляски
19:59 Не давав згоди на публікацію інтерв’ю: Іво Бобул подав у суд на ведучу Емму Антонюк
18:47 Путін підписав указ, яким спростив отримання громадянства іноземцями, що уклали контракт на службу в армії РФ
17:53 У тимчасово окупованому Луганську пролунали вибухи: серед постраждалих – так званий «глава МВС» Корнет
17:42 У Великій Британії випадково знайшли раніше невідомі роботи Рембрандта
16:47 У Черкаській області викрили тіктокера, який «зливав» дані про ЗСУ
16:13 У Португалії ухвалили закон, що дозволяє евтаназію для невиліковно хворих людей

Всі ракети «Кинджал», випущені цієї ночі росіянами, летіли на Київ – Юрій Ігнат

Цієї ночі, 16 травня, під час чергового ракетного обстрілу України, окупанти випустили, зокрема, 6 ракети типу "Кинджал". Всі вони летіли на Київ.

Вівторок, 16 травня 2023, 10:18
Підтримати

Про це в етері телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, всі ракети Х-47 “Кинджал” окупанти направили на столицю України. Однак всі вони були успішно знищені системою ППО.

“Робота надзвичайно успішна. Шість “Кинджалів” – це вражаючий показник. Київ залишається в епіцентрі, столиця завжди була в пріоритеті росіян, тому її захищають серйозними засобами. Тут об’єкти інфраструктури та інші важливі державні об’єкти” – зауважив Ігнат.

Щодо ракети типу “Калібр”, то їх росіяни випустили з Чорного моря. Всі вони летіли у різних напрямках, однак знищити їх вдалось на півдні.

ДОВІДКА: Вночі 16 травня російські окупанти випустили по Україні майже два десятки ракет, серед яких “Кинджали” та балістичні ракети, а також декілька БПЛА. Всі ворожі об’єкти були знищені.

Зокрема випущено шість аеробалістичних ракет Х-47М2 “Кинджал”, 9 крилатих ракет “Калібр”, та три ракети наземного базування С-400, “Іскандер-М”.

Усі ракети знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

Варто також зауважити, що вперше ракету “Кинджал” над Україною було збито під час російського обстрілу вночі 4 травня.

Тоді видання Defense Express заявило, що 4 травня над Київською областю було збито російську гіперзвукову ракету Х-47 “Кинджал”. Станом на момент їхньої публікації, офіційних повідомлень та підтверджень від Генштабу ЗСУ або інших офіційних відомств не було. Після цього у Повітряних силах ЗСУ спростували збиття російської ракети.

Вже 6 травня у ЗСУ Командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук заявив, що українські захисники таки збили днями російську ракету “Кинджал” у небі Київщини. До цього офіційно інформацію заперечували.

Теги: Київ, обстріли України, Повітряні сили, ППО, ракета "Кинджал", ракетні обстріли, Юрій Ігнат

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook